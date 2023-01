Assaltano il furgone di un corriere e rubano 100mila euro tra vestiti e tablet: arrestati In tre sono stati arrestati in flagranza. La polizia locale li ha fermati dopo che avevano assaltato e rubato merce da un furgone che rifornisce i negozi del quadrilatero della moda di Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Quando la polizia locale ha fermato il loro furgone, i tre avevano appena terminato un colpo. In poco tempo erano riusciti a portare via tablet, vestiti di marca e orologi per un valore totale da circa 100mila euro. Arrestati in flagranza, ora si trovano in carcere con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso.

Il colpo in via San Pietro all'Orto

I tre, un cileno di 60 anni e due peruviani di 38 e 37 anni, sono stati fermati in viaMelzi d'Eril (zona Castello), intorno alle 10:30 di martedì 24 gennaio. Tutti con precedenti sempre per furti, avevano appena svuotato un furgone per le consegne. Questo si era fermato in via San Pietro all'Orto per scaricare parte della merce che doveva consegnare.

Con sé aveva merce pregiata, destinata a rifornire le scorte dei negozi del quadrilatero della moda di Milano e della Rinascente. Vedendo l'autotrasportatore impegnato con gli scatoloni, i tre lo hanno accerchiato e hanno portato via quanta più merce potevano, riponendola nel proprio furgone che avevano piazzato là vicino pronto per scappare.

Nella casa di uno dei tre, cocaina e divise di vari corrieri

Dopo poche centinaia di metri, però, sono stati intercettati dagli agenti della polizia locale. L'arresto è stato convalidato poco dopo dal giudice che nell'udienza per direttissima ha disposto la misura cautelare del carcere per tutti e tre.

All'arresto è seguito poi un sopralluogo all'interno dell'abitazione di uno di loro. Là sono stati trovati, e successivamente sequestrati, occhiali firmati, dispositivi medici, assegni, della cocaina per uso personale e numerose divise di vari corrieri.