Ladri forzano la porta d’ingresso della scuola e rubano 3mila euro in contanti dalla cassaforte Il colpo è avvenuto all’istituto San Giorgio di Pavia. Non si esclude che i ladri sapessero della cassaforte e del denaro custodito all’interno. Sul caso indagano i carabinieri.

L'istituto era chiuso, non tanto per le vacanze invernali, quanto per l'orario. Era notte fonda quando alcuni ladri sono entrati al San Giorgio di Pavia, nella struttura che ospita il nido e le scuole primaria e secondaria di primo grado, forzando la cassaforte e riuscendo a portare via così circa 3mila euro in contanti. L'ipotesi è che gli autori del colpo sapessero cosa avrebbero trovato negli uffici dell'istituto, ma questo lo chiariranno le indagini.

Il furto è stato scoperto nella mattinata di ieri, giovedì 29 dicembre. Sono stati chiamati subito i carabinieri, che sono intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Pavia. A volte accade che qualcuno si intrufoli nelle scuole di notte, ma di solito o si tratta di una bravata o si conclude con il saccheggio dei distributori automatici di snack e bevande.

Ladri ben attrezzati che forse sapevano che avrebbero trovato i 3mila euro in contanti

Chi si è presentato all'istituto di via Bernardino da Feltre nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, invece, era ben attrezzato. Al punto da riuscire a forzare prima la porta d'ingresso e poi anche la cassaforte che si trova negli uffici del palazzo. Non si può escludere il fatto che i ladri potessero essere al corrente della presenza sia della cassaforte che della notevole somma di denaro in contanti.

Al momento, però, si tratta solo di ipotesi. Infatti, potrebbe essersi trattato anche di un colpo casuale, con i ladri che sono entrati cercando di portar via il più possibile e che si sono ritrovati tra le mani un bottino inaspettato. Intanto i carabinieri di Pavia hanno avviato le indagini. Dovranno esaminare le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare gli autori della rapina.