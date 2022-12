Trova un astuccio con 3mila euro in contanti e lo porta in Comune, rintracciata la proprietaria Un ragazzo di 26 anni ha trovato per terra un astuccio con dentro quasi 3mila euro in contanti. Lo ha portato subito in Comune e lo ha affidato alla polizia locale. In poche ore è stata rintracciata la proprietaria: una commerciante del posto.

A cura di Enrico Spaccini

Uno studente universitario di 26 anni si è presentato qualche giorno fa al Comune di Gavardo, in provincia di Brescia, con un piccolo borsello colorato. Ha chiesto subito di poter incontrare il sindaco, oppure un agente della polizia locale. Dentro quell'astuccio c'erano quasi 3mila euro in contanti, ma nessun documento che potesse far risalire al legittimo proprietario. Dopo alcune verifiche, però, si è scoperto come quel denaro appartenesse a una commerciante del posto che aveva perso quel borsello la sera prima.

L'astuccio con 2.850 euro e un biglietto scritto a mano

Era la mattina di lunedì 5 dicembre quando il 26enne, uno studente gavardese iscritto alla facoltà di Economia e commercio, è entrato nel municipio della città. In mano stringeva un piccolo astuccio colorato con la chiusura a zip.

Al suo interno, c'erano contanti per 2.850 euro, ma nessun documento. Una volta ricevuto quel borsello, gli agenti della polizia locale hanno iniziato a indagare su chi fosse il legittimo proprietario. L'unico indizio su cui basare le indagini era un biglietto sul quale erano stati scritti a mano diversi nomi.

La restituzione del denaro e l'incontro con il benefattore

Dopo poche ore, è stata rintracciata la proprietaria: una donna che ha un esercizio commerciale a Gavardo e che aveva messo in quell'astuccio l'incasso di giornata. Al momento della restituzione, hanno spiegato gli agenti, era incredula poiché aveva già dato per perso quel denaro.

Poi ha chiesto di poter incontrare il 26enne: incontro che è avvenuto, anche se non si ha ancora notizia di un'eventuale ricompensa per lo studente..