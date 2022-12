Ladri prendono a martellate la cassaforte fingendosi i proprietari di casa, poi scappano dal balcone Alla vicina che si era insospettita avevano detto di essere i proprietari e di star facendo dei lavori di ristrutturazione. Poi, però, sono scappati con i gioielli.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un colpo riuscito per metà quello andato in scena in un appartamento in zona corso Milano a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. Alcuni gioielli sono riusciti a portarli via, ma una vicina delle vittime li ha costretti a fuggire prima di portare via ancora più preziosi. Ad allarmarla le martellate che avevano rifilato alla cassaforte nel maldestro tentativo di aprirla con la forza.

I "lavori di ristrutturazione"

Erano più o meno le 19:30 quando ha iniziato a sentire i primi rumori. Una giovane donna, che abita al piano di sopra dell'appartamento scelto per essere svaligiato, con una certa preoccupazione scende le scale e va a bussare alla porta da dove proveniva quel frastuono. "Stiamo facendo alcuni lavori di ristrutturazione in cucina", le hanno risposto senza aprire la porta.

Tuttavia, la donna conosce bene i proprietari di quell'appartamento e nessuno di loro ha quella voce. Allora ha chiesto con più insistenza che aprissero quella porta, ma nessuno le ha più risposto. I finti inquilini, infatti, erano già scappati saltando dal balcone con il bottino che erano riusciti ad arraffare.

Dal tetto della portineria alla finestra della cameretta

"Abitiamo al primo piano e sono saliti sul balcone dove affaccia la cameretta di nostro figlio", ha raccontato Sergio Candela. Il 56enne vive in quella casa insieme alla moglie Jacqueline Zeferino e il loro figlio di 8 anni: "Hanno utilizzato il tetto della vecchia portineria del caseggiato per riuscire a raggiungere la finestra".

Quindi: sono saliti sul tetto della portineria, hanno tagliato le inferriate, rotto la tapparella, fatto leva con un piede di porco sulla finestra e sono entrati. "Si sono accaniti sulla cassetta di sicurezza ma non sono riusciti ad aprirla", continua Candela che poi spiega che la "vicina li ha visti saltare giù dal balcone e fare un volo di quattro metri per arrivare di sotto". Alla fine, sono riusciti a portarsi via "un anello e un braccialetto d'oro".