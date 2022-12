Prendono in ostaggio i proprietari di una villa e li rapinano: scappano con un bottino di migliaia di euro In provincia di Brescia, una banda ha fatto irruzione in una villa e preso in ostaggio i proprietari: ha portato poi via un bottino di alcune migliaia di euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono entrati in una villa a volto coperto e armati di pistole, hanno sequestrato i proprietari e portato via un ingente bottino: l'episodio si è verificato nella serata di mercoledì 7 dicembre 2022 a Calvisano, comune in provincia di Brescia. I carabinieri sono sulle tracce dei malviventi. Fortunatamente la coppia non ha riportato gravi ferite.

La banda sarebbe composta da quattro-cinque uomini: avrebbero fatto irruzione in una casa di via Zilie di proprietà di un noto imprenditore della bassa bresciana. I malviventi li hanno preso in ostaggio sia lui che la moglie, rientrata qualche minuto dopo il marito, e hanno puntato contro il volto di entrambi una pistola.

Hanno portato via un bottino da migliaia di euro

Si sono fatti consegnare così gioielli e contanti. Si tratta di un bottino di alcune decine di migliaia di euro. L'autista del gruppo ha poi avvertito i complici di aver sbattuto contro un muretto con l'auto con cui sarebbero dovuti scappare.

I criminali hanno quindi rubato l'auto della vittime e sono scappati. I coniugi hanno poi allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Calvisano e i militari di Desenzano che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno sequestrato anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza con la speranza di poter rintracciare i banditi.

Al momento, gli investigatori sono riusciti a recuperare entrambe le auto. Il veicolo che doveva essere inizialmente usato per la fuga, sarebbe già stato utilizzato per compiere altri reati avvenuti tra le province di Brescia, Bergamo e Milano. I militari sono riusciti anche a risalire al percorso compiuto dai ladri prima di abbandonare l'auto definitivamente.