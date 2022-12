Deruba e prende a pugni una barista per un bottino da 100 euro, arrestato Un uomo di 31 anni è stato arrestato per aver derubato una barista e per aver opposto resistenza quando è stato bloccato dai carabinieri. Fermato in piazza Caiazzo, a Milano, stava cercando di fuggire con i 105 euro in contanti che aveva preso dalla borsa della donna.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 31 anni è stato arrestato ieri pomeriggio, mercoledì 28 dicembre, con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe derubato una barista e, dopo averla picchiata, avrebbe tentato di fuggire opponendo anche resistenza una volta bloccato dai militari del Radiomobile.

La rapina in un bar di Milano

Erano circa le 13:30 quando il 31enne, un cittadino nigeriano con precedenti, è entrato in locale di Milano, in via Giovanni Pierluigi Palestrina. Approfittando della distrazione della barista, una donna di 56 anni cittadina tunisina, le avrebbe aperto la borsa e si sarebbe intascato i 105 euro in contanti che ci ha trovato dentro.

La barista, però, si è accorta di quanto stava accadendo e ha cercato di fermare l'uomo. Questo, allora, l'ha colpita diverse volte con dei pugni al petto ed è uscito di corsa dal locale. Nonostante i colpi ricevuti, la donna ha ripreso a inseguire il rapinatore. Lo ha raggiunto quando ormai era arrivato in piazza Caiazzo.

L'arrivo dei carabinieri e l'arresto

Qui, il 31enne l'ha nuovamente picchiata. Questa volta con degli schiaffi al volto, nel tentativo di sbarazzarsene per poter riprendere la fuga. Per fermarlo una volta per tutte, è stato necessario l'intervento dei carabinieri del Radiomobile.

Nonostante la presenza dei militari, l'uomo ha cercato di opporre resistenza fino a quando non è stato bloccato e, infine, arrestato. Per quanto riguarda la barista, non avrebbe riportato gravi traumi. È stata, quindi, medicata sul posto e non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.