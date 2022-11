Arrivano i treni futuristici per la metropolitana di Milano Un investimento di 368 milioni di euro, con le prime consegne che avverranno nella primavera del 2024 e coinvolgeranno le linee M1, M2 e M3.

Modernissimi, rapidi, futuristici. Sono i recentissimi treni della metropolitana di Milano, realizzati negli stabilimenti italiani Napoli e Reggio Calabria. Arrivano 46 nuovi treni, e sostituiranno parte della vecchia flotta delle linee M1, M2, M3.

Un investimento di 368 milioni di euro, con le prime consegne che avverranno nella primavera del 2024.

Le nuove carrozze della metropolitana milanese

Ma come saranno le nuove carrozze della metropolitana milanese? Sempre pulite e lineari, innanzitutto: merito delle pareti resistenti agli atti vandalici. Ogni treno, inoltre, è costituito da 6 carrozze in alluminio e ha una lunghezza di 106, 5 metri: può raggiungere una velocità massima pari a 90 km/h.

Senza contare l'impianto di climatizzazione integrale, materiali riciclabili e un sistema di video sorveglianza con visualizzazione delle immagini in tempo reale dalla sala operativa. Ultima caratteristica? Marcia silenziosa e abbattimento del rumore.

La nuova dotazione anche per i treni della M3

Questa nuova fornitura andrà a rinnovare i treni delle linee M1, M2 e anche M3, che vedrà finalmente viaggiare treni più moderni, accessibili e confortevoli da affiancare al “Meneghino”, visto che l’ultimo modello “Leonardo” era stato destinato solo alle prime due linee.

Le nuovissime metropolitane M4 e M5

Diverso invece il discorso per le nuove linee M5 (lilla) e M4 (blu), costruite di recente e dunque completamente automatizzate. Quest'ultima, poi, sta per venire alla luce proprio in questi giorni: la sua apertura al pubblico, dopo tanti rimandi, è prevista per la fine del mese di novembre.