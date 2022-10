I tifosi di Milan-Chelsea hanno bloccato la linea lilla della metropolitana a Milano: treni fermi per mezzora I tifosi della partita di Champions League Milan-Chelsea hanno bloccato le porte dei treni: la linea lilla M5 della metropolitana di Milano è rimasta completamente ferma per mezzora.

L'intera linea della metropolitana lilla M5 di Milano in tilt, a causa dei tifosi della partita di Champions League Milan-Chelsea di oggi martedì 11 ottobre. I vagoni sono stati completamente fermi per circa mezzora: un'orda di persone, diretta allo stadio di San Siro, avrebbe infatti bloccato le porte di alcuni convogli nella stazione di Garibaldi.

Secondo le prime ricostruzioni gli ultras avrebbero rotto il sistema di chiusura delle porte, e il treno danneggiato non avrebbe così potuto continuare la sua corsa.

I tifosi che bloccavano un treno

I disagi sono terminati intorno alle 19.55, dopo circa mezzora. "Il nostro personale e le forze dell’ordine hanno fatto scendere i tifosi da un treno bloccato. I treni stanno tornando a viaggiare in questi minuti sulla linea", ha scritto Atm sul proprio account Twitter.

Leggi anche Tifosi del Barcellona danneggiano l'insegna della metro e un negozio in centro a Milano

Disagi al termine di una giornata di sciopero

Sotto l'annuncio – c'era da aspettarselo – utenti in rivolta dopo un'altra giornata di sciopero del servizio pubblico milanese, proclamata per protesta contro le continue aggressioni al personale Atm (l'ultima giusto ieri, alla fermata della linea gialla Lodi Tibb: qui un giovane di 25 anni si è scagliato contro un dipendente Atm, fratturandogli una costola). Adesso, al termine di una giornata di disagi per i viaggiatori, è arrivato il blocco della circolazione dei treni imposto dai tifosi in agitazione.