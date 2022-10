Picchia due dipendenti dell’Atm nello stesso giorno: nei guai un giovane di 25 anni Un giovane di 25 anni ha aggredito tre dipendenti di Atm in un solo giorno. I Carabinieri lo hanno denunciato dopo che nella serata di sabato ha rotto una costola a un agente di stazione.

A cura di Fabio Pellaco

Il giovane mentre tenta di sfondare la guardiola della stazione

Un giovane di 25 anni si è reso protagonista di due distinte aggressioni ai danni del personale Atm nella stessa giornata. Al mattino ha colpito due addetti alla sicurezza che cercavano di aiutarlo, mentre in serata ha spaccato una costola a un altro dipendente.

Ha spaccato una costola a un dipendente Atm

I fatti sono accaduti sabato scorso, 8 ottobre. La seconda aggressione, che ha portato all'identificazione del giovane, è avvenuta in serata, intorno alle 21, nella stazione di Lodi Tibb della linea gialla della metropolitana di Milano.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti sul posto, il giovane si sarebbe avvicinato alla guardiola della stazione denunciando una presunta aggressione ai suoi danni, avvenuta nel corso della mattina, e pretendendo di parlare con qualcuno. Quando l'operatore di Atm, un 36enne, gli ha risposto di non essere a conoscenza dell'accaduto, il giovane è andato su tutte le furie e ha iniziato a colpire violentemente con calci e pugni il gabbiotto.

I colpi sferrati hanno fatto sì che la porta si aprisse e il 25enne si è avventato sul dipendente che ha riportato la frattura di una costola. Medicato al pronto soccorso del Policlinico di Milano è stato dimesso con una prognosi di un mese. Nella colluttazione è rimasto coinvolto anche un dipendente di Ferrovie dello Stato, di 22 anni, che si trovava per caso a passare dalla stazione ed è intervenuto nel tentativo di difendere il collega.

La stessa mattina aveva aggredito due addetti alla sicurezza

I Carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza per identificare il giovane che nel frattempo si era allontanato insieme a una donna (la madre, secondo alcuni testimoni). Dall'analisi delle immagini hanno accertato che l'autore del pestaggio aveva già aggredito due dipendenti dell'azienda di trasporto milanese nella stessa giornata.

Sabato mattina il 25enne, che ha già alcuni precedenti a suo carico, era stato trovato disteso sulla banchina della metropolitana in evidente stato confusionale. Due addetti alla sicurezza si sono avvicinati per aiutarlo a rialzarsi, ma per tutta risposta il giovane li avrebbe aggrediti. I militari dell'Arma lo hanno denunciato per lesioni personali.

I sindacati proclamano otto ore di sciopero

Dopo l'ennesimo atto di violenza, i sindacati sono sul piede di guerra e rivendicano misure urgenti per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori. Per la giornata di domani, martedì 11 ottobre, è stato proclamato uno sciopero di otto ore che potrebbe interessare le linee di metro, tram, bus e filobus di Atm.