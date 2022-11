Due conducenti di Atm sono stati aggrediti da due passeggeri: uno finisce in ospedale Due dipendenti di Atm sono stati aggrediti da due passeggeri: uno di loro è finito in ospedale.

Due dipendenti dell'Azienda trasporti milanesi (Atm) sono stati aggrediti da due passeggeri. Solo un mese fa, alcuni sindacati avevano organizzato una mobilitazione proprio per porre attenzione sui frequenti episodi di violenza ai danni di controllori e conducenti. Un fenomeno che, nonostante le proteste, non sembrerebbe subire alcuna battuta d'arresto.

L'addetto di Atm colpito al volto

Nella serata di ieri, lunedì 31 ottobre, intorno alle 22 un addetto di Atm stava lavorando nella stazione della metropolitana verde della linea M2 di Abbiategrasso. Il 33enne – come riporta il giornale locale MilanoToday – è stato colpito al volto da un uomo al culmine di una discussione che sarebbe scoppiata per futili motivi.

Il responsabile sarebbe scappato e le forze dell'ordine sono sulle sue tracce: il dipendente è stato trasferito in codice verde all'ospedale Humanitas di Rozzano.

Aggredito anche un conducente di un autobus della linea 90

Solo un giorno prima, era stato aggredito il conducente di un autobus della linea 90, nota per essere una linea in cui spesso accadono episodi di violenza e degrado. Il mezzo si trovava in piazzale Lugano. A un certo punto, un passeggero sarebbe andato in escandescenza perché non era riuscito a scendere alla sua fermata.

L'uomo avrebbe iniziato a urlare contro l'autista. La situazione è presto degenerata. Il passeggero avrebbe infatti preso a calci e pugni il vetro della cabina di guida. È stato talmente violento da farlo andare in frantumi. Per fortuna il conducente ne è uscito illeso. Non è chiaro che conseguenze penali ha invece avuto l'autore del gesto.