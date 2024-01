Anziana morta cadendo dalla finestra, accusata la colf: va ai domiciliari perché incinta Krystyna Mykhalchuk, la 25enne accusata di aver ucciso Rosanna Aber, la donna per cui lavorava come colf, è uscita dal carcere: per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari perché incinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Krystyna Mykhalchuk, la colf di 25 anni arrestata lo scorso 15 novembre con l'accusa di aver uccisa Rosanna Aber, è uscita dal carcere: per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il motivo è dato dal fatto che la ragazza è incinta. Aber è morta il 22 aprile 2022 a Colognola (Bergamo): è precipitata dalla finestra di casa sua. Gli inquirenti sostengono che la 25enne l'abbia spinta.

La donna ha scoperto in carcere di essere incinta

La ragazza è madre di una bimba di cinque anni: ha lasciato l'istituto penitenziario lo scorso 10 gennaio. Durante il periodo di permanenza, è stata sottoposta ad alcuni esami che le hanno permesso di scoprire che era incinta. Sulla base di quanto scoperto dagli agenti della squadra mobile – coordinati dai pubblici ministeri Emanuele Marchisio e Guido Schininà – l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio.

La lite per alcuni ammanchi di denaro

La 77enne aveva scoperto di alcuni ammanchi di denaro dal suo conto corrente e ha quindi pensato che a derubarla fosse stata proprio la colf: in totale sarebbero spariti duemila euro. Proprio il giorno in cui poi è morta, era stata in banca per prelevare i contanti con i quali avrebbe dovuto saldare un viaggio a Tenerife: ha così scoperto che mancavano i soldi. È tornata a casa e ha chiesto spiegazioni alla 25enne, che avrebbe il vizio del gioco d'azzardo.

Ne sarebbe nata una discussione culminata con la caduta dalla finestra della camera da letto. La ragazza, da quando è stata arrestata, non ha mai rilasciato dichiarazioni.