Precipitò dal balcone, un anno dopo arrestata la badante: l’ha lanciata giù dopo averla derubata Una donna è stata arrestata perché accusata di aver spinto dal balcone la donna che accudiva uccidendola: i fatti risalgono al 22 aprile del 2022 in un appartamento al quarto piano di un palazzo di Colognola, alle porte di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

La Squadra mobile della Questura di Bergamo ha arrestato questa mattina una donna ucraina: secondo l'accusa sarebbe stata lei a spingere dal balcone una signora anziana di 77 anni uccidendola. I fatti risalgono al 22 aprile del 2022 in un appartamento al quarto piano di un palazzo di Colognola, alle porte di Bergamo. In un primo momento si è pensato a un suicidio, ora per la Procura non ci sono dubbi: si parla di omicidio.

Stando alle indagini, il giorno del delitto l'anziana aveva scoperto che la sua badante, ovvero l'indagata, le aveva sottratto il bancomat e rubato 2mila euro. Tra le due sarebbe scoppiata una lite finita con l'arrestata che ha spinto la vittima dal balcone. Per la donna purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Tutti gli accertamenti della Questura hanno poi escluso il suicidio: la vittima infatti non aveva mai manifestato queste intenzioni e lo stesso giorno della morte era andata in un'agenzia viaggi per pagare un viaggio all'estero che avrebbe fatto a breve. E ancora: durante il racconto di quanto accaduto l'indaga si sarebbe contraddetta più volte suscitando i sospetti su di lei. Inoltre gli accertamenti del Gabinetto di Polizia Scientifica di Milano hanno escluso anche l’ipotesi di un evento accidentale.

Oggi mercoledì 15 novembre sono scattate le manette: è stata eseguita una misura cautelare in carcere emessa dalla Procura di Bergamo. L'arrestata resta a disposizione delle autorità giudiziarie.