Anziana cade dal balcone: indagata la donna delle pulizie per omicidio e furto Rosanna Aber, 77 anni, morì precipitando dal quarto piano a Colognola (Bergamo). Inizialmente si pensò a un suicidio. Oggi è indagata la donna della pulizie: la vittima si confidò con un’amica per degli ammanchi sul conto corrente.

Rosanna Aber, 77 anni, il 22 aprile scorso volò giù dal balcone di casa sua, dal quarto piano di un condominio di Colognola (Bergamo). Era vedova da poco, due figli. Al tempo si pensò a un incidente, una tragica fatalità. Al massimo un suicidio.

Ma oggi lo scenario è diverso. A distanza di quattro mesi arriva la svolta: c'è un nome sul registro degli indagati. Si tratta della badante dell’anziana, indagata per omicidio volontario e furto.

Era lì quella mattina. Agli agenti aveva detto di essersi trovata in un’altra stanza, intenta a sbrigare le faccende, e di non essersi accorta di nulla.

I sospetti sulla badante

È una ragazza di origini ucraine, che da circa un mese e mezzo aiutava Rosanna nelle faccende domestiche nel suo appartamento di via Einstein. Dietro il delitto potrebbe esserci una lite per ragioni economiche, dal momento che sul conto corrente della donna mancherebbero considerevoli somme di denaro. Circa 6mila euro, spariti proprio nel periodo in cui la badante ha preso servizio da lei.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe scoperto gli ammanchi di denaro: si era confidata con un'amica, e aveva preso appuntamento in banca proprio la mattina della sua scomparsa per chiarire la faccenda. Era turbata, sosteneva di non aver effettuato quei prelievi dal conto.

Così, probabilmente, ha affrontato a muso duro la ragazza. Parole, urla e una spinta fatale, quella che ha fatto precipitare Rosanna giù sul marciapiede.

Tante le piste che portano in questa direzione. Le telecamere della banca che avrebbero ripreso la donna davanti allo sportello del bancomat. Un gruppo di ragazzi per strada che avrebbe sentito l'eco della lite tra le due donne.