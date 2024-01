Fa a pezzi il corpo della madre e la nasconde per due mesi nella vasca da bagno: condannata a 26 anni Rosa Fabbiano, accusata di aver ucciso la madre e di averla fatta a pezzi, è stata condannata a 26 anni di carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 26 anni Rosa Fabbiano, la donna accusata di aver ucciso la madre Lucia Ciprino nel marzo 2022. Il corpo era stato però trovato solo due mesi dopo: il 26 maggio 2022. Il cadavere è stato trovato nella vasca da bagno della sua abitazione di Melzo: era stato fatto a pezzi e sigillato con alcuni teli di plastica.

La Procura aveva chiesto di condannarla a 28 anni: aveva escluso l'aggravante della premeditazione. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.

Lucia Cipriano è stata strangolata o soffocata

La sessantenne si occupava da diversi anni dell'anziana madre: l'avrebbe strangolata o soffocata per impedirle di "strillare". Sarebbe poi tornata nell'abitazione solo ad aprile: è proprio in quei giorni che l'avrebbe fatta a pezzi e avrebbe cercato di bruciare gli indumenti. Una vicina ha infatti spiegato agli inquirenti di aver sentito un "cattivo odore" che proveniva dall'abitazione di Cipriano e di aver visto "fumo uscire dalla finestra".

Il cadavere trovato il 26 maggio

Il cadavere è stato trovato solo il 26 maggio: la sorella di Fabbiano, Loredana, aveva deciso di verificare di persona le condizioni della madre.

Per la pubblico ministero Elisa Calanducci, il movente sarebbe da cercare nella "situazione non proprio di serenità o soddisfazione" che stava vivendo l'accusata in quel periodo: una delle sorelle si era trasferita a Trento, i rapporti con il marito erano incrinati e aveva iniziato a soffrire di alcuni problemi di salute. A questo, si era aggiunta l'anziana madre: "Una condizione di estremo disagio", aveva spiegato la magistrata.