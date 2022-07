Ancora un temporale forte a Milano: quando inizierà l’allerta meteo La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per oggi, martedì 26 luglio, per forti temporali.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un temporale a Milano e ancora un'allerta meteo: nella giornata di oggi, martedì 26 luglio, è stata prolungata l'allerta meteo gialla che ha interessato il capoluogo meneghino anche nella giornata di ieri. In serata infatti, si sono registrati vento e pioggia. Le precipitazioni sono durate solo alcuni minuti e a Milano non si sono avuti danni.

I temporali dureranno fino a giovedì

Stando alle previsioni meteo di oggi, il territorio milanese potrebbe essere nuovamente interessato dalla pioggia. La Protezione civile della Lombardia ha quindi emesso una nuova allerta gialla per temporali forti. La pioggia è conseguenza dell'area depressionaria che sta interessando l'Europa centro-settentrionale. Le precipitazioni sono attese già oggi pomeriggio in particolare modo sui rilievi alpini e prealpini.

In serata poi potranno interessare la pianura. Anche i venti saranno più forti in pianura e nella fascia pedemontana. Questa situazione dovrebbe proseguire anche domani, mercoledì 27 luglio.

Dove sarà prevista l'allerta meteo in Lombardia

L'allerta gialla sarà prevista anche in Valchiavenna, in Media-Bassa Valtellina, in Alta Valtellina, nei Laghi e Prealpi Varesine, sul Lario e Prealpi occidentali, sulle Orobie Bergamasche, in Pianura Centrale, in Alta Pianura Orientale, in Bassa Pianura Occidentale, in Bassa Pianura Centro Occidentale, in Bassa Pianura Centro-Orientale, in Bassa Pianura Orientale e in Appennino Pavese.

La Protezione civile spiega inoltre che le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare dissesti idrogeologici e locali criticità. Il centro funzionale rischi di Regione Lombardia assicura l'attività di monitoraggio dell'evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo.