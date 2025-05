video suggerito

Ancora nessuna notizia della collega del detenuto suicida dal Duomo a Milano: si cerca nei laghetti del parco Nord Gli inquirenti sospettano che l'accoltellamento di Emanuele De Maria davanti all'hotel Berna e la scomparsa di Chamila Wijesuriyauna siano collegate. Continuano le ricerche della donna che, al momento, si stanno concentrando sui laghetti del Parco Nord dove Chamila è stata vista per l'ultima volta in compagnia del detenuto.

A cura di Giulia Ghirardi

Chamila Wijesuriyauna, dipendente 50enne di un hotel in zona stazione Centrale a Milano, è scomparsa il 9 maggio

Di Chamila Wijesuriyauna non si hanno più notizie da venerdì pomeriggio, il 9 maggio, quando è sparita senza lasciare traccia poco prima di far rientro a casa, a Cinisello Balsamo. In seguito alla denuncia sporta dal marito, sono iniziate le ricerche della donna che, al momento, si stanno concentrando sui laghetti del Parco Nord dove Chamila è stata vista per l'ultima volta in compagnia di Emanuele De Maria, il detenuto che si è suicidato lanciandosi dal Duomo, già ricercato per aver accoltellato un collega all'esterno dell'Hotel Berna in zona Stazione Centrale.

Dopo aver sporto denuncia il marito si è detto preoccupato: "Non abbiamo più sue notizie da venerdì: è uscita, ma non si è presentata al lavoro e non ha fatto rientro a casa. Eppure sul tavolo aveva già preparato il cibo che avrebbe poi cucinato per la cena, non può essersi allontanata volontariamente", ha raccontato l'uomo a Fanpage.it. "Siamo andati dai Carabinieri e abbiamo portato loro anche il cellulare di mia moglie, che abbiamo recuperato alla fermata Bignami del metrò. Avevo provato a chiamare Chamila e al telefono mi ha risposto un signore, da cui sono andato a recuperarlo. L'avevano abbandonato lì".

L'ipotesi avanzata dagli inquirenti è che le due vicende – l'accoltellamento davanti all'hotel e la scomparsa della donna – siano collegate. A confermarlo sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso i due sotto casa della donna, nei pressi del Parco Nord, all’estrema periferia di Milano. Sempre secondo i video di sorveglianza, De Maria sarebbe stato poi visto entrare, due ore più tardi, all’imbocco della stazione Bignami della metropolitana, ma questa volta solo, senza la donna. Da allora sono stati inutili tutti i tentativi di contatto.

Al momento, i vigili del fuoco di Milano con i nuclei sommozzatori, SAF e due mezzi di Sesto San Giovanni e Monza stanno battendo, su richiesta dei carabinieri di Sesto San Giovanni, alcuni punti del Parco Nord di Milano. Si cercano, dalle parti di un laghetto alle spalle dell'Ospedale Bassini, tracce che possano ricondurre alla 50nne originaria dello Sri Lanka.