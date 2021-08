Alpinista precipita per oltre cento metri: Federico muore a 32 anni Un uomo di 32 anni è precipitato mentre si trovava sul gruppo montuoso Adamello-Presanello in Trentino Alto Adige. Il 32enne, professore di educazione fisica residente a Milano, è morto davanti agli occhi del fratello. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

A cura di Ilaria Quattrone

Federico Mattiacci (Fonte: Facebook)

Federico Mattiacci è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri lungo un canale sul gruppo montuoso Adamello-Presanello in Trentino Alto Adige. Il 32enne si trovava insieme al fratello sulla cresta che dalla Presena porta al Passo dei sogni quando, per cause ancora da accertare, è caduto. Per lui, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: i medici hanno infatti constato il decesso.

Il 32enne è morto davanti agli occhi del fratello

Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che avrebbe perso la presa sulle rocce. Con lui, c'era il fratello che ha lanciato l'allarme. Le operazioni sono iniziate alle 11.20 e si sono concluse poco dopo le 13: dopo alcuni giorni degli operatori del soccorso alpino, il corpo è stato trovato e recuperato. La salma è stata portata fino a Vermiglio dove è poi arrivato anche il fratello. Federico era professore di educazione fisica e risiedeva a Milano. Il 32enne ha sempre avuto e coltivato la passione per la montagna come dimostra il suo profilo su Facebook.

Un altro alpinista è morto precipitando dal Lagazuoi

Solo alcuni giorni fa, un altro uomo – Marco Sordelli – è morto a 48 anni mentre affrontava la "Via del buco" sul Lagazuoi insieme alla sorella Eleonora. I due stavano scalando, quando si sono resi conto di aver sbagliato percorso. Nel tentativo di ritornare nella via giusta, il 48enne è precipitato. I soccorsi, allertati dalla sorella, hanno avuto difficoltà ad aiutarlo a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Una volta trovato, per lui non c'è stato nulla da fare. Il dirigente del comune di Milano è morto sul colpo, la donna è rimasta illesa.