Aliante precipita ad Arcisate: ferita ma in salvo la pilota di 50 anni Un aliante ha perso quota ed è precipitato in un campo ad Arcisate, in provincia di Varese. Ferita ma non in pericolo di vita la pilota, una donna di 50 anni.

A cura di Francesco Loiacono

Un aliante è precipitato in un campo poco distante da alcune abitazioni di Arcisate, in provincia di Varese. L'incidente, l'ennesimo che riguarda velivoli avvenuto nella giornata di ieri in Lombardia, si è fortunatamente concluso senza vittima. La pilota del velivolo, una donna di 50 anni, è infatti rimasta ferita ma non in modo grave: dopo essere stata estratta dall'abitacolo dell'aliante, ancora cosciente, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese: non è in pericolo di vita.

L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 16 in una zona vicino a via Cantello. Stando alle prime ricostruzioni pare che il velivolo, che non ha motore e vola sfruttando le correnti, abbia perso improvvisamente quota. Questo avrebbe indotto la pilota a tentare un atterraggio di emergenza in un campo non distante dalle abitazioni e da un traliccio dell'alta tensione, in un luogo quindi diverso dalla pista di atterraggio individuata. La donna è riuscita a completare la manovra, anche se è rimasta ferita. A soccorrerla sono stati i vigili del fuoco e un'ambulanza e un'automedica del 118, chiamate da alcuni residenti che hanno assistito all'atterraggio rocambolesco. Sul posto sono poi intervenuti anche i carabinieri, per ricostruire l'accaduto.

Ieri un altro incidente per un ultraleggero

Sempre ieri in Lombardia, a Valbrembo, un aereo ultraleggero con a bordo due ragazzi di 20 e di 18 anni è precipitato a causa a quanto pare di un guasto al motore. Fortunatamente i due giovani a bordo sono usciti illesi dall'incidente.