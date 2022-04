Alberto Genovese, accusato di stupro: respinta la richiesta di sequestrare 1,5 milioni di euro È stata respinta la richiesta di sequestro conservativo di 1,5 milioni di euro nei confronti di Alberto Genovese, l’imprenditore che è stato accusato di aver violentato due ragazze.

A cura di Ilaria Quattrone

Alberto Genovese (Facebook)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alberto Genovese arrestato per stupro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata respinta la richiesta di sequestro conservativo di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato a novembre 2020 con l'accusa di aver violentato una ragazza all'epoca 18enne e nei mesi successivi accusato anche per aver perpetrato lo stesso reato nei confronti di una 23enne. L'uomo al momento sta scontando gli arresti domiciliari in una clinica dove si sta disintossicando.

Il trust creato per risarcire le vittime

La richiesta era stata presentata dall'avvocato Luigi Liguori, legale della 18enne. A respingerla è stata la giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Milano, Chiara Valori. L'avvocato aveva chiesto di congelare questa cifra dopo che l'ex mago delle start up, assistito dagli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, aveva aperto un trust per gestire il suo patrimonio. Un sistema che, come spiegato dal giudice dell'udienza preliminare, è stato creato per risarcire le vittime e pagare le spese processuali. In quel trust è confluito parte del patrimonio, soldi che non potranno essere usati – come era stato spiegato a Fanpage.it – fino a quando non sarà terminato il procedimento.

Messa in vendita Terrazza Sentimento

Intanto è attesa la decisione del giudice circa la possibilità che Genovese venga giudicato con rito abbreviato condizionato anche alle testimonianze dei medici circa le sue condizioni psicofisiche. A marzo, l'ex imprenditore ha deciso di mettere in vendita Terrazza Sentimento, luogo in cui è avvenuto il brutale stupro nei confronti della 18enne. Durante l'ultima udienza, l'uomo aveva avanzato un risarcimento di 155mila euro per entrambe le vittime. Cifre che sono state rifiutate.