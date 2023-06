Al via oggi la mostra di Bansky nella Villa Reale di Monza: orari, biglietti e opere La mostra di Bansky all’Orangerie di Villa Reale a Monza è stata inaugurata oggi venerdì 30 giugno: “Banksy. Painting Walls” resterà aperta al pubblico fino al 5 novembre.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi, venerdì 30 giugno 2023, è il giorno dell'inaugurazione della mostra di Bansky all'Orangerie di Villa Reale a Monza. L'esposizione "Banksy. Painting Walls" resterà aperta al pubblico fino al 5 novembre. Verranno esposte le opere più famose del writer britannico: come Season’s Greetings; Heart boy; Robot/computer Boy; Football terrorist e Icecream Van. E ancora: per la prima volta in Italia ci saranno tre muri originali dell’artista britannico provenienti da collezioni private e dipinti realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Il biglietto intero costa 14 euro.

Orari e giorni di apertura della mostra di Bansky a Villa Reale di Monza

Alla Villa Reale di Monza sarà possibile ammirare le opere di Bansky fino al 10 settembre dal mercoledì al venerdì dalle 14 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20. La biglietteria chiude un’ora prima. Dall'11 settembre fino al 5 novembre da mercoledì a domenica dalle 10 alle 20. Il 15 agosto e il primo novembre dalle 10 alle 20. La biglietteria chiude un’ora prima.

Prezzo dei biglietti e dove acquistarli

Per accedere alla mostra il biglietto costa 14 euro. Il costo ridotto per i 12 euro è rivolto a disabili, gruppi oltre 15 pax , giornalisti con tesserino dell'ordine dei giornalisti con bollino dell’anno in corso non accreditati, under 26 e over 65 e le forze dell’ordine non in servizio. I possessori della carta abbonamento musei della Villa Reale costa 10 euro. Prezzo speciale anche per una famiglia con due adulti e due ragazzi fino ai 18 anni: il biglietto per tutti è di 40 euro. Il ticket è omaggio per gli accompagnatore di diversamente abili e bambini fino a 5 anni. Il biglietto si può acquistare anche su midaticket.

Le opere di Bansky alla Reggia di Monza

Nell'esposizione dell'artista a Villa Reale è possibile ammirare le opere originali dell'artista e una ricca selezione di serigrafie, tra cui le iconiche Girl with Balloon e Love is in the Air. "Banksy. Painting Walls" porta per la prima volta in Italia i tre muri dipinti dall’artista tra il 2009 e il 2018 a Londra, nel Devon e nel Galles. "La mostra Banksy. Painting Walls è un vero e proprio viaggio immersivo nei controversi scenari artistici di una delle personalità più incisive e dirompenti del mondo dell’arte contemporanea", scrivano i curatori dell'evento.