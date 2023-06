I-Days Milano 2023: il programma completo con artisti, orari e biglietti Dal 22 giugno al 15 luglio si terranno a Milano gli I-Days Coca-Cola 2023. All’Ippodromo Snai di San Siro e a La Maura si esibiranno artisti come i Red Hot Chili Peppers e Travis Scott. I biglietti sono in vendita a partire da 57,50 euro.

A cura di Enrico Spaccini

L’ippodromo Snai San Siro durante I–Days (foto da Facebook)

Il 22 giugno inizia I-Days Coca-Cola 2023 a Milano, l'evento nato nel 1999 che detiene il record di paganti a un festival italiano con oltre 210mila presenze all'edizione del 2017. Quest'anno i concerti si terranno fino al 15 luglio, alcuni all'Ippodromo Snai di San Siro e altri all'ippodromo La Maura. Tra gli artisti più attesi spiccano i Red Hot Chili Peppers e Travis Scott, ma ci saranno anche Rosalia, gli Skunk Anansie, Paolo Nutini e i Fast Animals and Slow Kids. Il costo dei biglietti varia a ogni serata, passando da un minimo di 57,50 euro per i posti unici fino a superare i 300 euro per accedere all'area Vip. Gli accessi si possono già acquistare sulle piattaforme Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

Il programma e gli artisti di I-Days Coca-Cola Milano 2023

Gli I-Days si svolgono in sette serate, ciascuna delle quali ospitano artisti diversi. Le prime tre date si svolgeranno all'Ippodromo Snai di San Siro, mentre le ultime quattro a La Maura.

22 giugno (Ippodromo Snai San Siro): Florence con i The Machine, Foals

23 giugno (Ippodromo Snai San Siro): Rosalia, Tinashe, Yendry e CLARA

24 giugno (Ippodromo Snai San Siro): Paolo Nutini, Interpol e Fast Animals and Slow Kids

30 giugno (La Maura): Travis Scott, Capo Plaza e Ava

1 luglio (La Maura): The Black Keys con Liam Gallagher, Nothing but Thieves

2 luglio (La Maura): Red Hot Chili Peppers, Skunk Anansie, Primal Scream e Studio Murena

15 luglio (La Maura): Artic Monkeys, The Hives e Omini

Orari dei concerti e costo dei biglietti

I concerti che si terranno all'Ippodromo Snai San Siro inizieranno alle ore 18, mentre quelli a La Maura alle 17:30.

Come detto, il costo dei biglietti varia di serata in serata. Ad esempio, il 23 giugno per assistere al concerto di Rosalia, Tinashe, Yendry e CLARA il biglietto unico intero costa 57,50 euro e arriva a 330,50 euro con il Vip Pack Super Pit. Quella in cui si esibiranno i Red Hot Chili Peppers, Skunk Anansie, Primal Scream e Studio Murena, invece, parte dagli 80,50 euro per il biglietto unico intero arrivando a 393,50 euro per chi intende acquistare l'I-Days Vip Pack Super Pit.

La mappa dell'area concerti all'Ippodromo Snai San Siro

Le prime tre serate, 22-23-24 giugno, si svolgeranno all'Ippodromo Snai San Siro. Oltre al palcoscenico, necessario per le esibizioni, nell'area sarà possibile accedere a diversi punti bar e ampie aree dedicate al food, anche Veggy e Vegan. Non mancheranno nemmeno i punti vendita di merchandising.