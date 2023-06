Arianteo 2023, gli orari e il programma del cinema all’aperto di Milano Da giugno a settembre a Milano si potrà partecipare alla rassegna cinematografica Arianteo 2023, al Chiostro dell’Incoronata, al CityLife e alla Fabbrica del Vapore: tantissimi i film attesi in cartellone come “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” di James Mangold e “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

A Milano ha preso il via Arianteo 2023, la rassegna cinematografica all’aperto in città che intrattiene i cittadini da giugno a settembre. Quest’anno le proiezioni saranno dallo scorso venerdì 16 giugno al Chiostro dell’Incoronata, dal 21 giugno al AriAnteo CityLife e AriAnteo Fabbrica del Vapore dal 27 giugno. Tantissimi i film attesi in cartellone come Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti e La notte del 12 di Dominik Moll.

Il calendario della rassegna cinematografica Arianteo Milano 2023

Dal 16 giugno al 3 settembre si potranno vedere i film nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria Incoronata in via Milazzo. Qui verranno proiettati i seguenti film: il 20 giugno Il Terzo Segreto di Satira presenta il proprio lavoro Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi; il 25 giugno Prossimo Tuo – Hotel Milano di Pasquale Marrazzo; il 3 luglio Stranizza D’Amuri di Giuseppe Fiorello. E ancora: il 26 giugno toccherà all'anteprima di Animali Selvatici, del regista Cristian Mungiu e il 27 luglio Mother and Son di Léonor Serraille. Infine, nelle serate del 28-29 giugno e il primo e 2 luglio verrà proiettato l’attesissimo Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold. Ecco la programmazione per i giorni di giugno.

Venerdì 23 giugno ore 21.45 The Fabelmans (sala 1)

Venerdì 23 giugno ore 21.45 Close CLOSE (sala 2)

Sabato 24 giugno ore 21.45 L'ultima notte di amore (sala 1)

Sabato 24 giugno ore 21.45 The Whale (sala 2)

Domenica 25 giugno ore 21.45 Grazie Ragazzi (sala 1)

Domenica 25 giugno ore 21.45 Prossimo Tuo – Hotel Milano (sala 2)

Lunedì 26 giugno ore 21.45 La stranezza (sala 1)

Lunedì 26 giugno ore 21.45 Anteprima Animali Selvatici (sala 2)

Martedì 27 giugno ore 21.45 Emily (sala 1)

Martedì 27 giugno ore 21.45 Ti mangio il cuore (sala 2)

Mercoledì 28 giugno ore 21.45 Indiana Jones e il quadrante del destino (sala 1)

Mercoledì 28 giugno ore 21.45 As Bestas (sala 2)

Giovedì 29 giugno ore 21.45 Indiana Jones e il quadrante del destino (sala 1)

Giovedì 29 giugno ore 21.45 Diabolik-Ginko all'attacco! (sala 2)

Venerdì 30 giugno ore 21.45 Triangle of Sadness (sala 1)

Venerdì 30 giugno ore 21.45 La quattordicesima domenica del tempo ordinario (sala 2)

Dal 21 giugno alla nuova arena AriAnteo a CityLife lo schermo resterà acceso fino al 22 settembre. Anche in questa sede non mancheranno grandi titoli: Elemental di Peter Sohn; Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold nelle serate del 28 e 30 giugno e 1 e 2 luglio e l’attesissimo Barbie di Greta Gerwig il 20, 22 e 23 luglio. Ecco la programmazione per i giorni di giugno.

Venerdì 23 giugno ora 21.45 Gli spiriti dell'isola

Sabato 24 giugno ore 21.45 Le otto montagne

Domenica 25 giugno ore 21.45 Elemental

Lunedì 26 giugno ore 21.45 Ritorno a Seoul

Martedì 27 giugno ore 21.45 L'ultima note di amore

Mercoledì 28 giugno ore 21.45 Indiana Jones e il quadrante del destino

Giovedì 29 giugno ore 21.45 Air

Venerdì 30 giugno ore 21.45 Indiana Jones e il quadrante del destino

AriAnteo torna quest'anno alla Fabbrica del Vapore con grandi film dal 27 giugno. Qui i film attesi sono quelli del primo luglio, verrà proiettato Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti e il 10 luglio La notte del 12 di Dominik Moll. Ecco la programmazione per i giorni di giugno.

Martedì 27 giugno ore 21.30 Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi

Mercoledì 28 giugno ore 21.45 Rapito

Giovedì 29 giugno ore 21.45 L'innocente

Venerdì 30 giugno ore 21.45 Animal House

Per tutti i film le proiezioni iniziano tra le 21.30 e le 21.45: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione. In caso di pioggia prima dell'inizio del film o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo.

Il costo del biglietto al Chiostro dell'Incoronata e nelle altre location

Il costo di un biglietto per un film all'AriAnteo è di 7,50 euro, ridotto 5,50, mentre la tessera abbonamento a 10 spettacoli è di 39 euro. Attiva l'iniziativa Cinema Revolution promossa e finanziata dal Ministero della Cultura, grazie alla quale gli spettatori potranno vedere titoli italiani ed europei al prezzo incredibile di € 3,50. I biglietti acquistabili online o presso le casse delle arene.