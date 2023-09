Al cinema di Rozzano sconti solo per famiglie con “mamme e papà”: scoppia la polemica Il Cinema Fellini di Rozzano è finito al centro di una polemica sui social. Nel listino prezzi si legge che sono previsti sconti per coppie e famiglie. A lasciare perplessi è il fatto che venga specificato: “marito e moglie” (anche se in questo caso è stato poi rimosso) e “mamma, papà e un figlio” o “mamma, papà e due figli”.

A cura di Ilaria Quattrone

Il Cinema Fellini di Rozzano, comune che si trova nella provincia di Milano, è finito al centro di una polemica nata sui social. A scatenarla il listino prezzi pubblicato sul sito dell'associazione culturale "Tutti all'…Opera" che – su disposizione del Comune – gestisce la sala.

La polemica

Nell'immagine che è stata condivisa si legge che sono previsti sconti per coppie e famiglie. A lasciare perplessi è il fatto che venga specificato: "marito e moglie" nel primo caso e "mamma, papà e un figlio" o "mamma, papà e due figli" nel secondo. Alcuni utenti del gruppo Facebook "Sei di Rozzano se…" hanno pubblicato il listino prezzo e commentato: "Il Fellini riapre, ma le coppie gay a casa. E i gay con figli pure. Ah no, pagano intero, scusate. Ma chi ha scritto questa cosa?".

La replica del direttore artistico

Il direttore artistico, Antonio Ricchiuti, ha però replicato a quanto scritto. Ha infatti precisato di aver semplificato il concetto di coppia: "Come dicitura – ha scritto – sarebbe stato troppo lungo mettere tutti gli esempi di coppia o di famiglia. Ma ovviamente le coppie per noi, qualsiasi esse siano, sono coppie e famiglie e se foste passati al cinema a chiederlo ve ne sareste accorti".

Ha poi affermato di comprendere il motivo della polemica e che avrebbe cercato un modo per riformulare quanto scritto: "Intanto vi aspettiamo, almeno per conoscerci e vedere coi vostri occhi se meritiamo la vostra fiducia". E, in effetti, sul sito è scomparsa la dicitura "coppia (marito e moglie)".

"È normale che si crei una discussione e trovo giusto che riformuliate quanto scritto. Detto questo, in bocca al lupo per la ripresa", ha risposto qualche utente al commento del direttore artistico.