Alle famiglie di Milano mandare un solo figlio alla scuola dell’obbligo può costare fino a 500 euro

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Il 12 settembre in Lombardia inizierà l'anno scolastico. In queste ultime settimane centinaia di famiglie hanno dovuto acquistare libri e altri strumenti indispensabili per i propri figli. Costi che hanno un impatto significativo sul reddito di un qualsiasi nucleo familiare.

La spesa complessiva può arrivare anche a 500 euro

Dopo aver preso in esame l'elenco di libri forniti da diverse scuole di Milano, è possibile stimare che mediamente una famiglia, il cui figlio inizia la scuola media, spende 350 euro. Soldi ai quali vanno aggiunti quelli necessari a comprare quaderni, penne, diari, zaini e altro materiale come dizionari, compassi e album. Tendenzialmente per un solo figlio la spesa complessiva può arrivare anche a 500 euro. Particolarmente impegnativo, quindi, lo sforzo economico per chi ne ha più di uno.

Il costo dei libri scuola per scuola

Esaminando la lista fornita dalla scuola media statale di via Maffucci, per gli studenti di prima media la spesa per l'acquisto di libri è di 330,7 euro che potrebbe salire a 359,2 qualora si decidesse di acquistare anche i libri non obbligatori. Alla scuola media Candia, la spesa è di 282,6 che potrebbe diventare 252,9 aggiungendo i libri obbligatori. Alla scuola media Martinengo c'è una distinzione tra l'indirizzo francese e quello spagnolo. Nel primo caso, il costo dei libri è di 302,8. Nel secondo di 287,9.

Tra un istituto e l'altro, la situazione varia di poco. I libri necessari per frequentare l'Educandato Setti Carraro dalla Chiesa hanno un costo di 327,7 euro. Alla scuola Gino Cassinis è di 293,7. All'istituto comprensivo Cardarelli Massaua è di 386,9 mentre alla Meda Ferrarin è di 280,6 euro. In tutti gli istituti, le cifre si abbassano in seconda e terza media.