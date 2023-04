Aggredito dai cinghiali, scappa e trova rifugio su un albero: salvato dai pompieri Un uomo di 34 anni ha raccontato di essere stato attaccato da due animali, probabilmente cinghiali, nel parco Spina Verde a Como: si è rifugiato su un albero.

A cura di Ilaria Quattrone

Paura per un uomo nella serata di Pasquetta. Un 34enne ha raccontato di essere stato aggredito da due animali nel bosco: è successo nel parco della Spina Verde, che si trova nei dintorni di Como, nella serata di ieri, lunedì 10 aprile. La zona è facilmente raggiungibile a piedi. L'uomo è stato trovato in buone condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale.

L'uomo stava passeggiando nel parco della Spina Verde

Sulla base delle informazioni che sono arrivate fino a questo momento, sembrerebbe che ieri sera, intorno alle 20.30, il 34enne si trovasse nel parco per una passeggiata. A un certo punto, così come ha raccontato ai soccorritori, si è trovato di fronte i due animali – probabilmente due cinghiali – che, a suo dire, lo avrebbero attaccato. L'uomo sarebbe quindi scappato e si sarebbe rifugiato su un albero.

È stato trovato su un albero e a circa tre metri di altezza

E proprio dall'albero, avrebbe chiamato i soccorsi dando loro l'esatto punto in cui si trovava. Sul posto è intervenuta una squadra Saf (Nucleo speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco e alcuni volontari. I pompieri, in effetti, hanno trovato il 34enne verso il Monte Olimpino: era su un albero e a circa tre metri di altezza.

Lo hanno recuperato e messo al riparo: lo hanno trovato in stato di forte agitazione, ma fortunatamente in buone condizioni di salute: non aveva infatti riportato alcuna ferita e non è stato quindi necessario l'intervento degli operatori del 118. Una volta messo in sicurezza, ha raccontato loro quanto aveva appena vissuto.