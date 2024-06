video suggerito

Aggredisce la moglie, i poliziotti intervengono per fermarli e lui li prende a calci: arrestato A Como un uomo è stato arrestato perché ha colpito con calci gli agenti che erano intervenuti per salvare la moglie che lui stava aggredendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di ieri, lunedì 3 giugno, è stato arrestato un uomo a Como. Si tratta di un cittadino di origini tunisine, residente in Svizzera, che ha aggredito la propria compagna. Chi ha assistito alla scena, ha immediatamente chiamato gli agenti.

I poliziotti della squadra volante si sono precipitati sul posto. Hanno subito individuato la coppia e notato che il marito fosse in un evidente stato di ubriachezza. Proprio durante le fasi di identificazione, l'uomo ha tentato di scappare: gli agenti lo hanno raggiunto e lui si è scagliato contro di loro. Li ha infatti colpiti con calci e pugni.

Dopo averlo immobilizzato, lo hanno fatto salire sull'auto di servizio. Anche sul veicolo ha continuato con il suo comportamento: ha colpito i finestrini e l'interno dell'abitacolo con alcune testate. Nel frattempo uno degli agenti è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia: gli è stata diagnosticata una frattura composta del polso e dello scafoide ed è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.

L'aggressore, che non è chiaro se abbia riportato lesioni, è stato arrestato e anche denunciato in stato di libertà: è stato infatti dimostrato che fosse irregolare sul territorio nazionale. Inoltre è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. Non è chiaro se la donna, invece, abbia riportato o meno ferite e se per lei sia stato quindi necessario un ricovero in ospedale.