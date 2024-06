video suggerito

Picchia la moglie davanti ai passanti che chiamano la polizia: un agente si rompe un polso per fermarlo Per l’uomo sono scattate intanto le manette per lesioni gravi a pubblico ufficiale e resistenza: in strada aveva prima aggredito la moglie e poi ha rotto il polso a un poliziotto intervenuto in difesa della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo è stato arrestato per aver aggredito la moglie e aver rotto il polso a un gente di polizia. Tutto è accaduto a Ponte Chiasso lo scorso lunedì 3 giugno quando ad allarmare il 112 sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Qui un uomo avrebbe iniziato una discussione con una donna, nonché sua moglie: a un certo punto questa ha iniziato ad aggredirla e così è scattata la chiamata alla polizia da parte dei passanti. Gli agenti in poco tempo sono arrivati sul posto e hanno cercato di fermare l'uomo, un cittadino tunisino residente in Svizzera, mentre questo provava a scappare. Quando è stato raggiunto l'aggressore si è scagliato contro i poliziotti prendendoli a calci e pugni. Uno degli agenti ha riportato la frattura composta del polso: è stato portato in ospedale da cui è uscito con una prognosi di 30 giorni. Per l'uomo sono scattate intanto le manette per lesioni gravi a pubblico ufficiale e resistenza. Inoltre è stato multato per ubriachezza molesta.