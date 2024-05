Uomo di 71 anni pedina la compagna e la colpisce: la donna è stata aggredita mentre passeggiava in strada

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo di 71 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della propria compagna non convivente. Le manette per lui sono scattate nella sera dello scorso 27 maggio da parte dei carabinieri della Stazione di Casazza, in provincia di Bergamo. La vittima è una donna di 56 anni impiegata.

La 56enne aveva chiamato nel pomeriggio il 112 spaventata perché ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno mentre passeggiava in strada a Gaverina Terme. Stando a quanto spiegato, l'aggressore era a bordo della propria auto, una Toyota Yaris, ed era in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol. Tutto poi è accaduto in pochi secondi: l'uomo è sceso dalla macchina e ha colpito la compagna per poi allontanarsi velocemente cercando di far perdere le proprie tracce.

Immediatamente sono scattate le indagini dei militari della Stazione Carabinieri di Casazza e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Clusone: il 71enne è stato individuato in poco tempo ed è stato bloccato quando ancora si trovava a Casazza. Intanto la donna è stata subito stata soccorsa e trasportata in ospedale dove è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni. L’arrestato si trova ora in carcere a Bergamo a disposizione delle autorità.