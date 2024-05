video suggerito

Da otto anni picchiava la compagna tanto da farla finire più volte in ospedale: arrestato Un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la compagna: la 48enne era vittima di offese, minacce, percosse e vessazioni psicologiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 49 anni è stato arrestato con l'accusa di aver maltrattato la compagna convivente. Nei suoi confronti ora i carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Bergamo. I fatti sarebbero stati commessi a Curno, in provincia di Bergamo.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo avrebbe commesso violenze nei confronti delle donna dal 2015. La compagna 48enne era vittima di offese, minacce, percosse e vessazioni psicologiche. La donna però non è riuscita mai a denunciare l'uomo nonostante tante volte dopo i maltrattamenti finiva in ospedale. Dopo l'ennesima aggressione del 17 aprile la 48enne ha raccontato ai carabinieri quello che le stava accadendo: subiva la violenza dell'uomo, sia fisica che psicologica, ogni giorno e i fatti diventavano più gravi quando il compagno era geloso e abusava dell'alcol.

Le indagini svolte dai militari della Stazione Carabinieri di Ponte San Pietro, coordinate dalla Procura di Bergamo, hanno permesso di avere prove della colpevolezza dell'uomo tanto da far scattare le indagini. L’uomo, incensurato fino all'arresto, si trova ora nella Casa Circondariale di Bergamo.