Aggredisce il medico del pronto soccorso che lo sta visitando: arrestato Un uomo di 62 anni ha aggredito un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, che lo stava visitando. Il 62enne è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Intorno alle 13.30 di ieri, sabato 22 giugno, un uomo di 62 anni ha avuto un malore in casa dato probabilmente dal forte stato di ubriachezza. Sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasferito con un'ambulanza e un'automedica nel pronto soccorso dell'ospedale di Lodi. Appena il dottor Marco Rossi ha iniziato a visitarlo, il 62enne è andato in escandescenze e gli ha dato un pugno sullo zigomo.

Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti lo hanno arrestato e nella giornata di domani, lunedì 24 giugno, sarà processato per direttissima. Il medico non ha riportato gravi conseguenze e ha infatti terminato il proprio turno.

La dinamica dell'aggressione

Come riportato dal quotidiano Il Cittadino di Lodi, che lo ha potuto intervistare, l'aggressione è avvenuta dopo che ha dato il via agli accertamenti. "Dopo dieci minuti il paziente si è ripreso ed era collaborativo, a un certo punto ha perso il controllo, ha incominciato ad andare in escandescenza, era una furia, voleva strapparsi gli accessi, urlava che se ne voleva andare, cercava di rompere la barella", ha raccontato.

"Io gli ho detto di non strapparsi gli accessi che si faceva male, lui mi ha dato un pugno sullo zigomo sinistro", ha spiegato ancora.

L'arresto

Il 62enne avrebbe poi detto: "Io adesso fumo". E avrebbe cercato le sigarette. "Io gli ho detto di non farlo che lì c'era l'ossigeno e sarebbe esploso tutto, gli ho detto di andare fuori. Lui ha dato in escandescenze di nuovo. Un agente della polizia è intervenuto subito ed è stato portato fuori".

Il paziente, ha riportato ancora Il Cittadino di Lodi, avrebbe cercato di strappare l'arma al poliziotto. E infatti l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il medico lo ha poi denunciato per l'aggressione.