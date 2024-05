video suggerito

Va all'ospedale con un mal di pancia e dopo 10 minuti aggredisce gli infermieri: "Volete lasciarmi morire?" Alcuni infermieri dell'ospedale 'San Leopoldo Mandic' di Lecco sono stati aggrediti da un paziente. L'uomo, un 50enne, si era presentato accusando un mal di pancia e dopo soli 10 minuti di attesa pretendeva di essere visitato.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 50enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale ‘San Leopoldo Mandic' di Merate, in provincia di Lecco, lamentando un mal di pancia. L'uomo non manifestava altri sintomi che potessero far intendere una particolare urgenza, così il personale sanitario lo avrebbe invitato ad attendere il suo turno lasciando la precedenza ai casi considerati più gravi. Il paziente, però, dopo appena dieci minuti di attesa avrebbe fatto irruzione nella zona degli ambulatori aggredendo gli infermieri e gridando: "Voi volete lasciarmi morire". Il 50enne è stato, poi, bloccato e messo alla porta da una guardia giurata.

L'episodio, riportato dal quotidiano Il Giorno, è avvenuto alcuni giorni fa all'ospedale dell'Asst Lecco. Un uomo di 50 anni aveva deciso di recarsi al pronto soccorso perché accusava un mal di pancia. Al momento del triage, quando i sanitari hanno dovuto valutare la gravità delle sue condizioni, non sarebbe emerso alcun altro sintomo che potesse far intendere una possibile urgenza. Per questo motivo, il paziente era stato invitato ad attendere il suo turno, lasciando la precedenza ad altri.

Il 50enne, però, dopo soli 10 minuti di attesa avrebbe perso la pazienza e avrebbe fatto irruzione nel corridoio dove si affacciano gli ambulatori e le sale emergenza. "Voi volete lasciarmi morire", avrebbe iniziato a urlare ai presenti. Il paziente si sarebbe scagliato prima contro un'infermiera e poi contro altri membri del personale del pronto soccorso.

Gli altri operatori socio sanitari sarebbero riusciti a intervenire prima che qualche infermiere potesse farsi male, nonostante le spinte, gli insulti e le minacce del 50enne. Sentendo il trambusto, un vigilantes (disarmato) e riuscito a bloccarlo e, infine, a scortarlo fuori dal pronto soccorso. Allertati dal personale, i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno pattugliato la zona nei minuti seguenti per evitare che il 50enne potesse creare altri problemi.