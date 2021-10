Aggredisce i poliziotti con un bastone e ne ferisce uno: ragazzo 27enne arrestato in centro a Milano Momenti di tensione ieri sera nel centro di Milano, in via Boccaccio. Un ragazzo di 27 anni, che stava molestando i passanti con un bastone, ha aggredito alcuni poliziotti intervenuti per fermarlo. Il giovane ha ferito uno degli agenti prima di essere arrestato. Il poliziotto ferito ne avrà per sette giorni.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Attimi di paura nella serata di ieri, sabato 23 ottobre, nel centro di Milano. Un ragazzo ha dato in escandescenze in via Boccaccio, una elegante via tra Cadorna e Conciliazione. Il giovane stava molestando alcuni passanti con un bastone: qualcuno ha segnalato l'episodio alla polizia, che ha inviato sul posto una volante. All'arrivo dei poliziotti, però, anziché calmarsi il ragazzo ha aggredito anche loro, colpendoli prima con lo stesso bastone e poi indirizzando loro calci e pugni. Con una certa fatica gli agenti sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo e lo hanno poi arrestato: deve rispondere delle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Un poliziotto è rimasto ferito nella colluttazione

Nella colluttazione, avvenuta attorno alle 20.30, orario di piena "movida", un poliziotto è stato ferito dal giovane e ha dovuto fare ricorso a cure mediche: ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Dagli accertamenti sull'arrestato è emerso che il giovane è un 27enne di nazionalità polacca che era già noto alle forze dell'ordine per via di precedenti analoghi.

Pochi giorni fa un episodio analogo: aggrediti a bastonate cinque vigili

Quello andato in scena ieri sera è il secondo episodio simile in pochi giorni avvenuto a Milano: lo scorso 19 ottobre, infatti, nella zona di Porta Venezia un altro 27enne aveva aggredito cinque agenti della polizia locale sempre a bastonate. In quella circostanza uno dei vigili era rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito alla testa. Per fermare il 27enne, risultato essere un senza fissa dimora, uno degli agenti intervenuti era stato costretto a sparare un colpo di pistola in aria.