Accusa un malore e chiama la guardia medica, 44enne muore poco dopo: si indaga per omicidio colposo

Le cause della morte sono ancora da accertare. La Procura di Milano avrebbe acquisito intanto la registrazione della chiamata avvenuta tra il 44enne e il medico di turno, al momento indagato.

Immagine di repertorio

La Procura di Milano ha aperto un'indagine per omicidio colposo dopo la morte di un 44enne, avvenuta lo scorso 20 dicembre a Legnano, comune a nord ovest di Milano. Secondo quanto si apprende, la vittima – poche ore prima di morire – avrebbe chiamato la guardia medica accusando dolori. Il medico di turno che ha risposto al telefono avrebbe consigliato all'uomo di assumere farmaci a base di ibuprofene non ritenendo necessario il trasporto in pronto soccorso. Ma poco dopo questa telefonata, l'uomo sarebbe deceduto a seguito di un arresto cardiocircolatorio.

Come riferito a Fanpage.it da fonti investigative, al momento le indagini – da poco avviate – si trovano nella primissima fase di sviluppo e ci sono ancora poche informazioni disponibili. La Procura di Milano ha aperto infatti un fascicolo per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Nel frattempo sarebbe stata disposta l’autopsia sul corpo del 44enne e ci sarebbe un indagato: il medico dell’Asst Rhodense, lo stesso che avrebbe risposto alla chiamata di soccorso.

Nell'ambito delle indagini, la Procura di Milano avrebbe anche acquisito la registrazione della chiamata avvenuta tra il 44enne e il medico di turno per verificare il contenuto della conversazione e valutare se effettivamente, dalle parole della vittima non emergesse l'urgenza di un ricovero in ospedale. Acquisiti anche tutta la documentazione relativa.

Al momento non si conoscono ancora le cause reali del decesso dell'uomo. Le forze di polizia sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.