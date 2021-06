La procura di Milano accusa Lucia Finetti, la donna che sabato 12 giugno avrebbe ucciso con otto coltellate il marito dopo una violenta lite avvenuta in zona Baggio a Milano, di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Lucia Finetti, 52 anni, durante l'interrogatorio di domenica si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Intanto il pubblico ministero di Milano Francesca Giulini ha chiesto al giudice per le indagini preliminari, Sara Cipolla, la convalida dell'arresto e la misura cautelare in carcere.

La donna è stata trovata con i vestiti sporchi di sangue

Sabato scorso, Finetti avrebbe accoltellato il marito e sarebbe scappata: il 55enne Roberto Iannelli, prima di morire, avrebbe anche provato a inseguirla. L'uomo è stato soccorso immediatamente dagli operatori del 118 che, invano, hanno provato a trasferirlo in ospedale. Mentre i medici provavano a salvarlo e a portarlo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, i carabinieri hanno fermato la moglie. La donna è stata trovata con i vestiti sporchi di sangue e una ferita sulla mano.

L'uomo è morto in ospedale

Il marito, un dipendente incensurato di un supermercato, è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Il 55enne è stato infatti raggiunto da alcune coltellate alla gola che hanno provocato tagli molto profondi. Una volta intervenuti sul posto, esattamente in via Amantea, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze di alcuni cittadini che hanno assistito sgomenti alla scena. Tutti hanno parlato del violento litigio avvenuto in macchina, della fuga della donna e del tentativo di inseguirla da parte dell'uomo che poi ha perso i sensi.