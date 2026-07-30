Abusi sessuali su tre ragazzini tra i 9 e i 10 anni al campus estivo: arrestato 40enne

Tre ragazzini sono stati vittime di molestie sessuali da parte di un quarantenne durante un campo estivo dedicato agli scacchi al Gaver (Brescia). L’uomo è stato arrestato.

Un uomo di quarant'anni è stato arrestato perché accusato di aver abusato di tre ragazzini, che avrebbero avuto tra i nove e i dieci anni, durante un campo estivo sugli scacchi che si è tenuto nella località del Gaver, territorio che si trova in provincia di Brescia.

I ragazzini stavano partecipando al soggiorno estivo, che si stava svolgendo in una struttura alberghiera della nota località montana. Un campus per gli appassionati di scacchi, che avrebbe dovuto essere un'occasione di puro divertimento e spensieratezza corredato dall'apprendimento di nozioni. Purtroppo però per tre ragazzini sembrerebbe essersi trasformato in un incubo. I tre, che hanno tra i nove e i dieci anni, sarebbero stati convinti da un quarantenne a trattenersi nella sua stanza: non è chiaro se si tratti di un maestro o che tipo di ruolo avesse. A ogni modo, proprio all'interno della camera avrebbe iniziato a molestarli e, in alcuni casi, a palpeggiarli.

Un film dell'orrore. Un incubo. Appena usciti da quelle mura, hanno avuto il coraggio di contattare le famiglie e raccontare quanto vissuto. I genitori hanno quindi deciso di presentarsi dai carabinieri e sporgere denuncia. Questo ha permesso di far avviare le indagini alle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno raccolto il racconto dei tre minori e ulteriori elementi, che hanno permesso alla Procura di sottoporre il quarantenne di Montichiari a fermo con l'accusa di violenza sessuale.

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Non ci sono ulteriori notizie o aggiornamenti su quali elementi i carabinieri sono riusciti a ottenere. Questo perché l'indagine coinvolge tre minorenni e, per questo motivo, vi è il massimo riserbo proprio per tutelare le vittime.