Abusa di una bambina piccola, professore universitario condannato a 4 anni di carcere Un uomo di 53 anni è stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano a quattro anni di reclusione per aver violentato una bimba.

Un uomo di 53 anni, professore universitario, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Milano a quattro anni di reclusione per aver violentato una bimba che, all'epoca dei fatti, aveva 4 anni. Il 53enne, cittadino bresciano, è finito a processo dopo la denuncia depositata da una coppia di comaschi che lamentavano dei presunti abusi sessuali sulla figlia piccola.

Abusò di una bambina, condannato a 4 anni

La sentenza in appello bis arriva cinque anni dopo l'avvio dell'inchiesta. Come spiegato da La Provincia di Como, infatti, il Tribunale di Como aveva emesso una sentenza di condanna a sette anni e otto mesi di reclusione. L'Appello, invece, ha confermato la colpevolezza dell'uomo, riducendo il tempo di detenzione in carcere. Poi il ricorso in Cassazione: la Suprema Corte aveva annullato la sentenza, rimandando il caso nuovamente in Appello, in un'altra sezione della corte. Questa ha emesso a sua volta una nuova sentenza, sostanzialmente identica alla prima: quattro anni di reclusione.

Medico dell'Ats di Milano accusato di violenza sessuale aggravata

Un medico dell'Ats di Milano è accusato di violenza sessuale aggravata. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari a seguito dello sviluppo dell'inchiesta che lo vede accusato di aver abusato sessualmente di sei giovani pazienti. L'indagine è partita lo scorso dicembre dopo la denuncia di una ragazza. La giovane ha infatti descritto gli abusi subiti dall'uomo consentendo alle forze dell'ordine di stabilire un modus operandi seguito dal medico. Gli approfondimenti hanno portato alla scoperta di altri casi.