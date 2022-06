Abusi sessuali su almeno sei giovani pazienti: arrestato un dirigente medico Un dirigente medico di una struttura sanitaria di Ats Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale: avrebbe abusato di sei pazienti.

Avrebbe abusato sessualmente di sei giovani pazienti: è per questo motivo che un dirigente medico è finito in manette a Milano. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha infatti disposto gli arresti domiciliari. L'uomo lavora per un'importante struttura sanitaria pubblica dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano. Il medico dovrà rispondere del reato di violenza sessuale aggravata.

L'indagine partita dalla denuncia di una ragazza

L'indagine è partita nel dicembre 2021 quando i magistrati del V Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano hanno ricevuto la denuncia di una ragazza. La giovane ha descritto gli abusi subiti – sia verbali che fisici – e ha consentito alle forze dell'ordine di poter tratteggiare il suo modus operandi. Da lì, è stato possibile scoprire che vi erano stati altri abusi a danno di altre ragazze.

L'indagine interna dell'Ats

Anche all'Ufficio delle Relazioni per il pubblico (Urp) dell'Ats era arrivata, ad agosto 2021, una segnalazione anonima che faceva proprio riferimento a delle condotte inappropriate mantenute da un medico. L'agenzia aveva quindi dato inizio a un'indagine interna. Nonostante questa, il medico aveva potuto continuare a svolgere la sua attività replicando poi dei comportamenti simili.

Si cercano alle possibili vittime

Dopo l'arresto, il medico è stato ovviamente sospeso in via disciplinare dal suo incarico: le forze dell'ordine hanno perquisito sia la sua abitazione che il suo ufficio, così da sequestrare materiale cartaceo e informatico. Le forze dell'ordine stanno poi indagando proprio per verificare se siano avvenuti altri abusi nei confronti di altre pazienti: per questo motivo, la Questura chiede a chiunque possa aver subito violenze di contattare il numero 02 5433 2520.