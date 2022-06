Chi è Marco D’Annunzio, il medico che ha abusato sessualmente di almeno sei giovani pazienti Marco D’Annunzio, dirigente medico dipendente di una struttura pubblica della città metropolitana di Milano, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato di almeno sei pazienti.

A cura di Ilaria Quattrone

Sarebbe Marco D'Annunzio, il dirigente medico dipendente di una struttura pubblica della città metropolitana di Milano, che ieri sera è stato arrestato dalle forze dell'ordine con l'accusa di aver abusato sessualmente di sei giovani pazienti. La prima segnalazione all'Agenzia di tutela della salute di Milano, risale all'agosto 2021: in quel caso erano state segnalate delle condotte inappropriate. Comportamenti che hanno dato vita a una indagine interna.

La denuncia della giovane paziente

Nonostante questa però, l'uomo ha potuto continuare a svolgere la sua attività. L'indagine poi dei magistrati del V Dipartimento della Procura è stata aperta a seguito di una denuncia arriva a dicembre: una ragazza aveva denunciato gli abusi subiti e consentito di tratteggiare il modus operato dal presunto molestatore. Grazie a quella denuncia è stato possibile risalire ad altri cinque casi (avvenuti tra agosto 2021 e febbraio 2022), ma – secondo gli inquirenti – potrebbero essercene molti di più. Per questo le forze dell'ordine invitano chi potrebbe aver subito abusi a rivolgersi al numero 02.54332520.

Le vittime si fidavano di lui

In base a quanto scoperto fino a questo momento, il medico, che è specializzato in malattie a trasmissione sessuale, approfittava del fatto che le pazienti si fidavano di lui proprio perché operava in ambito ginecologico. Durante le visite però attraverso parole e azioni abusava delle vittime: condotte che lui poi giustificava sostenendo che facessero parte del suo lavoro. Non solo: avrebbe recuperato i loro numeri di telefono così da inviare loro dei messaggi dal "contenuto erotico". L'uomo adesso è agli arresti domiciliari ed è stato sospeso in via disciplinare.