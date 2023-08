A un mese dal nubifragio a Milano tornano visitabili il Planetario e il Museo di Storia Naturale A quasi un mese dal nubifragio che ha devastato la città di Milano, riaprono altre tre aree verdi e tornano visitabili il Museo di Storia Naturale e il Planetario.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo scorso 25 luglio, quasi un mese fa, un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Milano causando notevoli danni a diverse strutture della città, parchi e alberi. Da domani, martedì 22 agosto, Palazzo Marino aprirà il Planetario e il Museo di Storia Naturale. In questi giorni sono stati resi fruibili alcuni parchi.

Quali giardini sono stati riaperti dopo il maltempo di Milano

Da giovedì 17 agosto sono stati riaperti i campi gioco di piazza Ovidio, piazza Tirana e il giardino di via Lampugnano 105. Sabato 19 agosto hanno riaperto il Parco industria Alfa Romeo Portello e il giardino che si trova in via dei Transiti. Hanno riaperto anche i giardini di via Alghero Nuoro, di via Nervesa Gonzales e di via Fabriano-Chianciano. Da domani sarà aperto anche il parco Formentano.

Il Comune è ancora alla ricerca di volontari disposti a sistemare le aree verdi che risultano ancora danneggiate: "Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per riaprire gli spazi verdi e i luoghi della cultura colpiti dal nubifragio di luglio", ha affermato l'assessora al Verde Elena Grandi.

Riparte la rassegna cinematografica del cinema Anteo

Da Palazzo Marino fanno inoltre sapere che potrà ripartire la rassegna cinematografica del cinema Anteo.

Questa infatti "potrà svolgersi in un parco nel quale possiamo assicurare non solo percorsi in sicurezza, come avevamo preannunciato, ma anche la totale fruibilità, essendo stato completamente liberato da tronchi e materiali residui e reso agibile ai visitatori e alle visitatrici".

A rendere possibile tutto questo sono stati i tecnici e gli agronomi del Comune che hanno lavorato per ripristinare la normalità. La strada però ancora lunga: ci sono ancora diverse aree da riaprire. L'assessora Grandi afferma: "Resta l’impegno di riaprire tutti i nostri parchi entro la fine di agosto, obiettivo al quale stiamo lavorando senza sosta”.