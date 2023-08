A un mese dal nubifragio che ha colpito Milano riaprono Parco Sempione e i Giardini Montanelli A Milano, a un mese dal nubifragio, domani, sabato 26 agosto, saranno riaperti Parco Sempione e i Giardini Indro Montanelli.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalla giornata di domani, sabato 26 agosto, a Milano riapriranno sia il Parco Sempione che i Giardini Montanelli. Entrambi erano stati chiusi dopo il nubifragio che ha colpito il capoluogo meneghino il 25 luglio scorso devastando aree verdi, abitazioni, automobili, sradicando alberi e causando danni alle linee della circolazione pubblica e a diversi edifici.

Parco Sempione e i Giardini Montanelli riaperti dopo le indagini degli agronomi

Dopo la riapertura di diversi parchi e aree, domani toccherà anche al Parco Sempione e ai Giardini Montanelli che si trovano in zona Porta Venezia. A disporne la riapertura è stato il Comune di Milano dopo che sono state concluse le indagini eseguite dagli agronomi incaricati da Palazzo Marino. I due parchi quindi saranno fruibili senza più preclusioni: potranno essere utilizzate tranquillamente tutte le aree giochi, le aree cani e quelle fitness che erano state fortemente danneggiate.

Oggi saranno rimossi gli ultimi rami

Nella giornata di oggi, venerdì 25 agosto, saranno eseguiti gli ultimi ritocchi. Come ha spiegato l'assessora al Verde e all'Ambiente Elena Grandi in una nota stampa, oggi saranno rimossi gli ultimi rami: "Amsa sta lavorando in parallelo con il gestore del verde urbano, Avr, per riportare alla piena fruibilità tutti gli spazi".

L'assessora si è detta molto contenta di poter restituire alla cittadinanza queste due aree: "Sono contenta che si possano aprire questi due parchi in sicurezza con qualche giorno d’anticipo rispetto a quello che ci eravamo prefissati, è stato un grande sforzo condiviso ma, con l'impegno di tutte e tutti, ce l’abbiamo fatta”.