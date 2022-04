A Milano piovono polpette: aperta la prima dark kitchen dedicata esclusivamente alle palline di carne Aperta una nuova dark kitchen a Milano dedicata esclusivamente alle polpette. Si chiama Galileo – Round is the new wow e offre ricette reinventate con le palline di carne della tradizione.

A Milano piovono polpette. No, non è una promo al film della Disney ma la nuova dark kitchen dedicata esclusivamente alle palline di carne cucinate e reinventate per soddisfare i palati milanesi, sempre pronti a nuovi gusti e sapori. L'idea è nata da Flavio Caruso e Flavia Guarino che, oltre che negli affari, fanno coppia anche nella vita. Come ogni dark kitchen che si rispetti, per poter assaggiare le polpette di Galileo – Round is the new wow bisogna effettuare un ordine presso le principali app di delivery: da JustEat a Deliveroo, Glovo e Uber Eats.

Ma come sono queste polpette? Con quali ricette vengono cucinate? Per venire incontro a tutte le esigenze, Galileo offre un menù ricco e differenziato, comprendendo anche proposte vegetariane e vegane, oltre che soluzioni fusion che presentano contaminazioni americane e orientali a base di carne. Le palline di carne, dopo essere trattate, vengono servite a mo' di panino, inserite in un bun realizzato dalla stessa cucina. Gli ideatori della dark kitchen hanno spiegato che l'apertura di Galileo nasce dall'esigenza di "portare nelle case di tutti una cucina autentica e familiare con quel tocco "junk" che caratterizza da sempre il nostro concetto di comfort food". A loro avviso, "la polpetta che incontra un bun artigianale di altissima qualità rappresenta proprio la fusione tra culture apparentemente antitetiche".

Il menù di Galileo – Round is the new wow

Ecco allora le proposte del menù di Galileo:

Classic: bun artigianale, polpette artigianali di manzo e suino, sugo concentrato, primosale

Classic Vegan: Bun vegan artigianale, polpette Future Meatballs, sugo concentrato, formaggio vegetale

Cheese Bacon: Bun artigianale, polpette artigianali di manzo e suino, cheddar, bacon

Crunchy Vegan: Bun vegan artigianale, polpette Futur Meatballs, salsa guacamole, maionese vegan, cavolo rosso marinato, chips di patata dolce

Chicken Tikka: Bun artigianale, polpette artigianali di pollo, salsa agrodolce al curry, cavolo bianco marinato

Fish: Bun artigianale, polpette artigianali di salmone, maionese al lime, listarelle di zucchine, cipolla agrodolce

A parte, come contorno, si possono ordinare patatine fritte classiche o fritte dolci.