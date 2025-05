A Milano è polemica per il ritorno della Polizia a cavallo, i Verdi: “Spreco di soldi e infelicità per gli animali”

video suggerito

Ha fatto discutere la decisione con cui il Comune di Milano ha deciso di ripristinare la Polizia a Cavallo nelle aree verdi della città. Il servizio, attivo da giugno a dicembre, costerà 17.500 euro. Scettici i consiglieri dei Verdi, che lo ritengono uno spreco di soldi e un'iniziativa infelice per gli animali.

Ha fatto discutere la delibera del 2 maggio con cui il Comune di Milano, su proposta dello stesso sindaco Beppe Sala, ha deciso di ripristinare il servizio della Polizia a cavallo nei parchi della città. Tutto nascerà grazie a una collaborazione tra il Comune e le Giacche Verdi, associazione di volontari che gestisce all'interno dell'Idroscalo un maneggio di cavalli derivati dalle confische delle proprietà mafiose.

L'iniziativa, per ora di natura sperimentale, durerà da giugno a dicembre e costerà 17.500 euro: meno del mezzo milione all'anno che veniva stanziato prima del 2011, quando la giunta dell'allora sindaco Pisapia dismise il servizio a causa dei costi eccessivi. Il piano, per il momento, prevede l'utilizzo di quattro cavalli, mantenuti e addestrati dal maneggio delle Giacche Verdi, che si occuperà anche di affiancare e formare i vigili che saranno scelti per il servizio.

L'obiettivo della nuova squadra, nelle intenzioni del Comune, sarà quella di pattugliare le aree verdi e di intervenire nelle situazioni critiche garantendo "la sicurezza e la corretta fruizione degli spazi verdi" al fine di renderli "luogo di ritrovo e svago" oltre che offrire "un'opportunità attrattiva e di avvicinamento agli animali per i bambini, le famiglie e i frequentatori".

Le critiche, però, non si sono fatte attendere. Tra queste quelle di Francesca Cucchiara, consigliera di Europa Verde: "Sono 17.500 euro buttati – ha commentato – Per noi è inaccettabile, considerando la fatica che abbiamo dovuto fare in fase di bilancio per spostarne 20mila sul recupero delle eccedenze alimentari. Non possiamo lamentare le difficoltà di bilancio e poi sprecare i soldi per iniziative inutili, oltre che infelici per gli animali". Scettico anche il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi: "Sono 4 cavalli per tutti i parchi di Milano, per di più in funzione solo il sabato e la domenica. Quindi quasi il nulla. Con lo stesso costo avrei assunto 15 nuovi vigili o fatto cose più utili. Ma il comune piange sempre miseria perché non ci sono risorse".