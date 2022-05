A fuoco tre scooter nel centro di Milano: alta nube di fumo su tutta la città In via Larga a Milano tre scooter hanno preso fuoco mantre si trovavano parcheggiate davanti all’ufficio anagrafe. Su tutta la città si è alzata una nube di fumo densa. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Alta nube di fumo sulla città di Milano. Qui in via Larga tre scooter hanno preso fuoco mentre erano parcheggiate di fronte all'ufficio anagrafe del Comune davanti al civico 12. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco: i pompieri hanno domato le fiamme in pochi minuti mentre piano piano il fumo si è diradato. Fortunatamente la nube non ha provocato alcuna intossicazione. Ora i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire le cause del rogo. Per ora non si esclude alcuna pista investigativa.

Rogo scoppiate in un appartamento di Milano

Lo scorso 30 aprile invece a prendere fuoco in un appartamento sempre di Milano è stato un materasso. Stando alle prime informazioni, le fiamme sono partite da un'abitazione in via Ricciarelli, in zona San Siro: i residenti del palazzo hanno subito chiamato il 118 poco dopo le nove di questa mattina. Al momento risultano quattro le persone intossicate. Sul posto anche i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Si indaga ora sulle origini dell'incendio: il rogo è divampato dal materasso della camera da letto, forse a causa di una sigaretta lasciata accesa. I feriti comunque non sarebbero gravi e le dimensioni dell'incendio sono risultate comunque limitate. E ancora: a marzo invece era scoppiato un incendio nel piano che ospita le cantine del palazzo, un edificio di case popolari gestito dal Comune di Milano tramite la società Mm. Dal rogo si è sprigionata una nube di fumo che ha spaventato i residenti della zona che sono scesi in strada. I pompieri hanno deciso di evacuare in via precauzionale tutti i residenti dello stabile per poi procedere alle operazioni di spegnimento del rogo, che si sono concluse nel giro di pochi minuti.