Incendio nelle cantine, evacuato un palazzo di 13 piani a Milano: quattro persone in ospedale Un incendio è divampato nelle cantine di un palazzo di 13 piani in via Zoagli a Milano. Lo stabile è stato evacuato: quattro, alla fine, le persone trasportate in ospedale in codice verde.

A cura di Francesco Loiacono

L’incendio ripreso dalla finestra di un palazzo vicino (Facebook)

Paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza a livello fisico per gli inquilini di un palazzo di 13 piani a Milano. Nella serata di ieri, sabato 12 marzo, poco prima delle 21 è divampato un incendio nel piano che ospita le cantine del palazzo, un edificio di case popolari gestito dal Comune di Milano tramite la società Mm. Dal rogo si è sprigionata una nube di fumo che ha spaventato i residenti della zona, alcuni dei quali hanno pubblicato le foto sui social network.

Quattro persone sono state trasportate in ospedale in codice verde

Sul posto, al civico 7 di via Zoagli, in zona Quarto Oggiaro, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e tecnici di Mm e della Protezione civile. I pompieri hanno deciso di evacuare in via precauzionale tutti i residenti dello stabile per poi procedere alle operazioni di spegnimento del rogo, che si sono concluse nel giro di pochi minuti. Nessuno degli inquilini del palazzo ha riportato gravi conseguenze, ma quattro persone hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state trasportate all'ospedale San Carlo di Milano: sono state visitate in codice verde e nessuno di loro è in gravi condizioni.

A informare dell'incendio e delle operazioni di soccorso è stato l'assessore del Municipio 8 Fabio Galesi, che ha tra le sue deleghe quella alle Case popolari ed è sempre particolarmente attento alle problematiche della sua zona. Stando a quanto ricostruito il rogo sarebbe partito da una delle cantine del palazzo, ma non sono ancora chiare le cause. Fortunatamente, al di là dello spavento e delle lievi conseguenze per alcuni inquilini, l'incendio non avrebbe causato gravi danni allo stabile.