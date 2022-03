Incendio in un palazzo della centralissima via della Spiga: 50enne ricoverato in gravi condizioni I vigili del fuoco di Milano sono al lavoro per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un palazzo nella centralissima via della Spiga a Milano.

I vigili del fuoco di Milano sono al lavoro per spegnere un incendio scoppiato all'interno di un palazzo nella centralissima via della Spiga a Milano. Il rogo, secondo quanto comunicato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, ha avuto origine per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme si sono sviluppate all'interno del secondo piano dell'edificio. Prontamente allertato, il numero unico per le emergenze 112 ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Gli operatori sanitari accorsi hanno medicato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda un uomo di cinquant'anni rimasto intossicato dal fumo sprigionatosi.

Incendio boschivo a Lecco, fiamme vicine ad una scuola: studenti evacuati

Nella mattinata di ieri, un incendio boschivo originatosi a Vercurago, in provincia di Lecco, ha spaventato gli studenti e i docenti di un plesso scolastico del comune, fatti evacuare per precauzione. Secondo quanto riportato, il rogo è scoppiato poco prima di mezzogiorno e ha interessato una parte del bosco della zona. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme che man mano si stavano avvicinando all'istituto scolastico. In supporto alle operazioni anche un elicottero che ha raccolto l'acqua necessaria per spegnere l'incendio dal ramo lecchese del lago di Como. Dopo qualche ora i pompieri sono riusciti a domare le fiamme senza danni alle persone. Il rogo si è propagato con facilità anche grazie al clima particolarmente secco di questi giorni.