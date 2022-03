Incendio boschivo nel Lecchese, fiamme vicino a una scuola: evacuata Paura nella tarda mattinata di oggi nel Lecchese, a Vercurago, dove un incendio boschivo ha messo in allerta un plesso scolastico del comune.

Paura nella tarda mattinata di oggi nel Lecchese, a Vercurago, dove un incendio boschivo ha messo in allerta un plesso scolastico del comune. Le fiamme partite dal bosco e propagatesi con facilità a causa del clima estremamente secco di questi giorni, hanno spaventato il corpo docente e quello studentesco dell'istituto, evacuato per precauzione. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato circoscritto ad una zona. Le operazioni, nonostante la prontezza dei pompieri, sono durate diverse ore ma l'allarme è rientrato nel pomeriggio. L'intervento è stato realizzato anche con l'ausilio di un elicottero che ha raccolto l'acqua necessaria per spegnere il rogo dal ramo lecchese del lago di Como.

Incendio a Marchirolo, anziano intossicato dal fumo

Nella notte tra l'8 e il 9 marzo, un incendio divampato all'interno di un'abitazione ha messo in serio pericolo di vita un anziano, rimasto intossicato dai fumi sprigionatisi. Secondo quanto ricostruito, tutto è accaduto nelle ore notturne a Marchirolo, in provincia di Varese. Il rogo sarebbe divampato a causa di un corto circuito. Le fiamme si sono rapidamente estese a tutto l'appartamento del primo piano della casa di corte in questione, in via vicolo Chiuso, svegliando l'anziano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con due autopompe, un'autoscala e un'autobotte. Le operazioni sono durate diverso tempo a causa della difficoltà riscontrata nello spegnere tutte le fiamme e i vari focolai che si creavano. Poi, dopo alcune ore, la situazione è rientrare. L'anziano nel frattempo è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti con un'ambulanza.