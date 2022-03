Casa in fiamme nella notte a Marchirolo: anziano intossicato dal fumo finisce in ospedale Un incendio è divampato nel cuore della notte in un appartamento di Marchirolo, piccolo paese in provincia di Varese. L’inquilino dell’abitazione, un uomo di 85 anni, è riuscito a mettersi in salvo ma è finito in ospedale a causa di un’intossicazione.

A cura di Francesco Loiacono

Le fiamme di un incendio all'interno di un'abitazione hanno rischiarato la notte appena trascorsa a Marchirolo, piccolo comune in provincia di Varese a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Il rogo sarebbe divampato a causa di un corto circuito: le fiamme si sono estese in pochi minuti in un appartamento al primo piano di una casa di corte in via vicolo Chiuso, nel centro del paesino.

L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, un'autoscala e un'autobotte. Non è stato facile spegnere le fiamme: l'incendio ha rischiato infatti di propagarsi anche al resto dello stabile e per spegnerlo e mettere in sicurezza l'immobile i pompieri hanno lavorato per diverse ore, praticamente fino all'alba.

L'anziano è stato medicato al pronto soccorso: non è grave

L'inquilino dell'appartamento andato in fiamme è un uomo di 85 anni: fortunatamente è riuscito a uscire da solo dall'abitazione senza riportare ustioni, ma ha respirato una discreta quantità di fumo. Per questo motivo ha avuto bisogno di cure mediche: è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Luino per l'intossicazione, ma dopo essere stato medicato è stato dimesso e non ha dunque riportato gravi conseguenze.

Considerando che l'incendio è scoppiato nel cuore della notte, e la violenza del rogo, all'uomo è andata decisamente bene: adesso però si trova ai fare i conti con una casa distrutta dalle fiamme. Sulle cause dell'incendio indagano i carabinieri della compagnia di Luino: i primi accertamenti hanno escluso un'origine dolosa e avvalorato l'ipotesi che il rogo possa essersi sviluppato a causa di un malfunzionamento o di un corto circuito dell'impianto elettrico.