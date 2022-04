Incendio in uno stabile Aler a Milano: evacuate trenta persone Questa notte è esploso un incendio in uno stabile Aler di Milano: i vigili del fuoco hanno fatto evacuare trenta persone a scopo precauzionale.

A cura di Ilaria Quattrone

Incendio a Milano: questa notte infatti è esploso un rogo in uno stabile Aler. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare trenta persone. Con loro anche gli agenti della Questura. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio. Saranno fatti tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite né intossicate.

I residenti sono rientrati dopo un'ora

Il rogo è esploso nel sottotetto dell'edificio che si trova in via Emilio Faà Di Bruno. I residenti sono stati fatti evacuare solo a scopo precauzionale. Le fiamme sono state spente in circa un'ora: dopo aver messo in sicurezza l'area, i vigili del fuoco hanno consentito alle persone di poter rientrare nelle loro abitazioni. Non è ancora chiara l'entità dei danni. Oltre ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti della Questura: adesso si cercherà di capire le cause e in particolare se sia stato provocato da un malfunzionamento o vi siano delle origini dolose.

Un episodio simile in via Bolla: incendio in uno degli edifici

Quasi due mesi fa – a febbraio 2022 – un episodio simile si era verificato in un altro stabile Aler di Milano: in quell'occasione, l'incendio aveva interessato l'edificio che si trova in via Bolla. Il rogo era stato causato da alcuni allacci abusivi e le operazioni erano state rese complesse dalla presenza di rifiuti e immondizia. Non erano state registrati feriti o intossicati. Quanto accaduto in via Bolla aveva scatenato uno "scontro" politico tra il Comune di Milano e Regione Lombardia proprio sulla gestione degli alloggi popolari.