A Como vandalizzati 3 treni di ultima generazione, Trenord: “Mezzi distrutti, 100mila euro di danni”

Tre treni di ultima generazione di Trenord sono stati presi d’assalto e vandalizzati nella notte tra sabato e domenica all’interno della stazione di Como. Gravissimi i danni ai convogli, che l’azienda quantifica in 100mila euro. La polizia indaga per risalire ai responsabili del blitz. Nei primi mesi del 2021 atti vandalici in aumento del 30%.