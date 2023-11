A 22 anni difende una donna dall’aggressione del marito e viene ucciso: l’assassino condannato a 17 anni Lo scorso anno Emanuel Rroku era intervenuto per difendere una donna dall’aggressione del marito in un bar di Turbigo (Milano), ma questo lo aveva ucciso a colpi di pistola. Ora l’assassino è stato condannato.

Il 16 settembre 2022 il 22enne di origini albanesi Emanuel Rroku è intervenuto era seduto ai tavolini di un bar lungo via Allea Comunale a Turbigo, in provincia di Milano, per difendere una donna dall'aggressione del marito. Fra i due uomini ne è quindi nata una rissa, culminata con la morte del ragazzo, raggiunto da un proiettile. La Corte d’Assise di Busto Arsizio ora ha condannato l'assassino a 17 anni e 4 mesi di reclusione.

L'omicidio a Turbigo

Non appena si era diffusa la notizia di una sparatoria avvenuta a Turbigo, all'interno di un locale pubblico, non si sapeva con precisione la dinamica dei fatti. Soltanto grazie alle accurate indagini dei carabinieri, si è poi scoperto che all'interno del bar era scoppiato il parapiglia dopo che un uomo di 34 anni, Gjinaj Rigels, aveva aggredito la moglie, percuotendola con violenza. Altri avventori erano intervenuti per aiutare la donna e ne era nata una rissa.

A quel punto Rigels, che era armato, ha estratto una pistola ed esploso tre colpi. Uno dei tre ha raggiunto e ucciso Rroku, che era fa la folla che è intervenuta in difesa della donna vittima di violenza, e gli altri due proiettili hanno ferito altre due persone. A quel punto gli amici del 22enne hanno immobilizzato l'assassino in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La sentenza di condanna

La difesa di Rigels ha tentato di sostenere che il colpo fosse partito accidentalmente durante la colluttazione, ma la tesi è stata sconfessata dal pubblico ministero che aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato. Determinante è stata la perizia balistica, che ha dimostrato come Rigels avesse sparato ben tre proiettili nel mucchio della folla che tentava vi fermare la sua violenza contro la moglie. Uno ha ucciso Rroku, un altro ha ferito un ragazzo di appena 20 anni e l'ultimo un uomo di 30.

Per questo ora la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha stabilito una condanna di 17 anni e 4 mesi di reclusione in carcere per l'assassino, che durante il processo ha dichiarato: "Non volevo ammazzare nessuno, vorrei tornare indietro e cancellare tutto questo dolore".